ICIFED construye 32 techumbres escolares en Coahuila

Julio Long, director del ICIFED, informó que las estructuras forman parte del programa de obra 2026 y que su ejecución requiere proyectos estructurales

Un total de 32 techumbres escolares se encuentran actualmente en proceso de construcción en Coahuila, con tiempos de ejecución que pueden extenderse entre cuatro y cinco meses debido a las revisiones estructurales y especificaciones técnicas requeridas para este tipo de obras.

Julio Long, director del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, explicó que los trabajos forman parte del Programa Operativo Anual 2026 y que el plazo general para concluir las obras programadas se mantiene hasta el 31 de diciembre.

Además de las techumbres, el programa contempla construcción de aulas didácticas, rehabilitaciones, reparaciones y escuelas de nueva creación en diferentes regiones del estado.

“Un techo estructural se tarda entre cuatro y cinco meses en ejecutar, un techo que se haga bien, como debe de ser, con los lineamientos y las especificaciones técnicas de acuerdo a las normas federales”, señaló.

Long indicó que actualmente se ejerce una bolsa global cercana a los 350 millones de pesos para el conjunto de obras educativas en proceso durante 2026.

Sobre planteles donde padres de familia o personal escolar han cuestionado retrasos en los calendarios inicialmente planteados, el funcionario aseguró que el organismo mantiene los trabajos dentro de los plazos establecidos para ejecución.

En el caso de la Secundaria 3 de la colonia Villa Sol, en Ramos Arizpe, donde actualmente se construye una techumbre, maestros colocaron una lona en el exterior del plantel para expresar su preocupación por el desarrollo de la obra y decidieron laborar bajo protesta mientras continúan los trabajos.

Long explicó que el área de construcción se mantiene delimitada con tapiales de madera de aproximadamente 2.40 metros de altura para reducir riesgos durante la ejecución.

Añadió que el ICIFED es responsable de mantener las medidas de seguridad alrededor de la obra, mientras que los protocolos internos para el desplazamiento y cuidado de los alumnos corresponden a la Secretaría de Educación y al propio plantel.

El funcionario sostuvo que los trabajos continúan conforme al programa y que la intención es concluir las estructuras programadas antes de terminar el año.