ICATEC capacita a 43 mil personas y supera meta en Coahuila

De esta manera, el ICATEC busca que los cursos no solamente representen una oportunidad de aprendizaje, sino que se traduzcan en empleos

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) capacitó a cerca de 43 mil personas durante el presente año, cifra que superó ampliamente la meta de 29 mil 500 inscripciones establecida para 2026 y que representa más de un 46 por ciento de su meta anual. Además, aproximadamente seis de cada 10 participantes han conseguido mejorar su situación económica mediante el emprendimiento, el autoempleo o la aplicación de nuevos conocimientos en sus empleos.

Marco Antonio Cantú Vega, director general del ICATEC, destacó que los resultados de la institución no deben medirse únicamente por el número de personas inscritas o graduadas. También deben considerar los beneficios económicos y laborales que obtienen quienes concluyen su preparación.

Explicó que alrededor del 60 por ciento de las personas que toman alguno de los cursos consigue mejorar sus ingresos. Esto representa que seis de cada 10 participantes encuentran una oportunidad para aprovechar sus nuevas habilidades y competencias en alguna actividad productiva.

El funcionario señaló que este indicador permite conocer el impacto que tiene la capacitación en las familias coahuilenses. Los conocimientos adquiridos pueden convertirse en una fuente de ingresos mediante pequeños negocios, actividades independientes o mejores oportunidades dentro de las empresas.

ICATEC supera su meta de capacitación en Coahuila

Cantú Vega informó que las cerca de 43 mil inscripciones registradas en el estado representan un avance considerable frente a la meta anual de 29 mil 500 personas. Esto significa que el ICATEC superó su objetivo en aproximadamente 13 mil 500 participantes, equivalente a un cumplimiento cercano al 146 por ciento.

Consideró que estos resultados reflejan la confianza de la población en la institución y el trabajo de sus instructores. También destacó la satisfacción de los usuarios, la reducción de la deserción y el incremento de la eficiencia terminal en los diferentes programas de capacitación.

A unos días de la presentación del tercer informe del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el director general del ICATEC señaló que durante la actual administración estatal más de 100 mil coahuilenses han concluido alguno de los cursos ofrecidos por el instituto.

En cuanto a la Región Centro, estimó que durante el último año se han capacitado entre ocho mil y ocho mil 500 personas. Indicó que la cifra corresponde a una estimación preliminar, por lo que ofreció proporcionar posteriormente el registro regional definitivo.

Capacitación responde a nuevas necesidades de la industria

El director general explicó que los programas del ICATEC también se están adaptando a la transformación económica y productiva de las diferentes regiones. En Monclova y Frontera, particularmente, trabajan en la reconversión de habilidades para atender las necesidades de las empresas que llegan a instalarse en esta zona.

Como ejemplo, mencionó los cursos de costura industrial que se desarrollan mediante las unidades de capacitación de Monclova y Frontera. Estas especialidades buscan preparar trabajadores con conocimientos específicos para responder a los requerimientos de las compañías.

También destacó la formación en el sector gastronómico, donde los participantes adquieren conocimientos especializados para incorporarse a restaurantes y establecimientos de servicios alimentarios.

Sobre los cursos de cocina de alta escuela, consideró que representan una respuesta a la demanda de personal especializado que genera la transformación económica de la Región Centro. La llegada de nuevas inversiones y la actividad empresarial requieren servicios gastronómicos con mayores niveles de preparación.

Cantú Vega señaló que la vinculación entre los instructores, los participantes y las empresas restauranteras permite acercar la capacitación a las necesidades reales del mercado laboral.

De esta manera, el ICATEC busca que los cursos no solamente representen una oportunidad de aprendizaje, sino que se traduzcan en empleos, emprendimientos y mejores ingresos para quienes concluyen su preparación.