Icatec bate récord de capacitación; seis de 10 emprenden

Actualmente, 16 mujeres participan en este proceso de capacitación, con la meta de que en el mediano plazo puedan acceder a nuevas oportunidades laborales

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (Icatec) iniciará el segundo semestre del año con el objetivo de ampliar su oferta de cursos para el autoempleo y la capacitación laboral, luego de registrar el mejor arranque de año en sus 31 años de historia, informó su director general, Marco Antonio Cantú Vega.

El funcionario detalló que durante el primer semestre de 2026 el organismo alcanzó 12 mil cuatro personas inscritas, la cifra más alta desde la creación del instituto, resultado que, dijo, refleja que los programas de capacitación están generando beneficios reales para la población.

Cantú Vega destacó que más del 60 por ciento de quienes concluyen los cursos ya desarrollan un emprendimiento, ya sea dentro de la economía formal o desde sus propios hogares, fortaleciendo así el ingreso de cientos de familias coahuilenses.

Precisó que el 72 por ciento de las personas inscritas son mujeres, lo que evidencia el impacto que estos programas tienen en quienes, en muchos casos, son el principal sostén económico de sus hogares.

Explicó que para este segundo semestre el Icatec reforzará el trabajo coordinado con la estrategia Mejora Coahuila para acercar cursos de formación a sectores vulnerables, principalmente aquellos enfocados al autoempleo y al emprendimiento.

Además de los cursos para generar ingresos propios, el instituto mantiene programas dirigidos al sector industrial con capacitación en seguridad e higiene, trabajo en alturas, automatización, metrología, digitalización, idiomas y certificaciones laborales para fortalecer las habilidades del personal.

Ofrecen talleres de gastronomía, belleza, colorimetría, alimentos y bebidas

En el área de emprendimiento también se ofrecen talleres de gastronomía, belleza, colorimetría, alimentos y bebidas, atención a comensales y otras especialidades orientadas a quienes buscan iniciar un negocio propio.

Como parte de las acciones para reducir la brecha laboral entre hombres y mujeres, Cantú Vega destacó el programa de formación de mujeres montacarguistas, desarrollado en coordinación con diversas dependencias estatales y empresas privadas.

Actualmente, 16 mujeres participan en este proceso de capacitación, con la meta de que en el mediano plazo puedan acceder a nuevas oportunidades laborales, incluso en áreas tradicionalmente ocupadas por hombres, como la operación de tractocamiones y quinta rueda.

El director del Icatec aseguró que el objetivo es seguir fortaleciendo las capacidades de los trabajadores y brindar herramientas que permitan mejorar su calidad de vida, ya sea mediante el acceso a un empleo formal o el desarrollo de un proyecto productivo propio.