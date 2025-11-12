INedec capacitarán a entrenadores rumbo a la Olimpiada Nacional

El director del Instituto Municipal del Deporte de Torreón, Ramón Chufani, aseguró que existe disposición para trabajar de manera coordinada con el INedec.

Con el objetivo de fortalecer la preparación de entrenadores de alto rendimiento en la región Laguna, la coordinadora del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INedec), Alicia Guerrero González, y el integrante del departamento de Metodología, Ángel Ismael Rodríguez, sostuvieron una reunión con el director del Instituto Municipal del Deporte de Torreón, Ramón Chufani.

Durante el encuentro, se analizó la creación de un proyecto que permita mejorar los procesos de entrenamiento rumbo a la Olimpiada Nacional, con la finalidad de elevar el desempeño de los atletas coahuilenses y lograr mejores resultados en competencia.

Guerrero González destacó la importancia de brindar herramientas técnicas y metodológicas actualizadas a los entrenadores.

“Estamos buscando ofrecerles mejores herramientas para que puedan desarrollar su trabajo con mayor solidez. La preparación de nuestros entrenadores es clave para que los atletas tengan resultados competitivos”, señaló.

Por su parte, Ángel Ismael Rodríguez explicó que el fortalecimiento metodológico permitirá uniformar criterios de preparación en las distintas disciplinas.

“Queremos que los entrenadores tengan acceso a procesos más organizados y efectivos, lo cual repercutirá directamente en el rendimiento de los deportistas rumbo a la Olimpiada Nacional”, comentó.

“Estamos abiertos a sumar esfuerzos para que los entrenadores locales puedan capacitarse y así contribuir al crecimiento del deporte en la región Laguna. Este proyecto sería muy positivo para todos”, expresó.

Las autoridades deportivas coincidieron en que la vinculación entre instituciones permitirá consolidar un modelo de trabajo orientado al beneficio de entrenadores y atletas, fortaleciendo así el nivel competitivo en Coahuila.

Se prevé que en próximas reuniones se definan etapas y alcances del proyecto, así como los posibles esquemas de capacitación.