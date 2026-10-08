Hurtado Vera prioriza Congreso y deja aspiraciones para después

Por: Irene Zapata 07 Octubre 2026, 16:47 Compartir

A la pregunta expresa de si buscaría una diputación federal, Hurtado Vera dijo que por ahora sigue con el trabajo legislativo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El diputado Alberto Hurtado Vera que no se registró como coordinador para la defensa de la transformación distrital, y que por ahora está enfocado en su labor como legislador local en el Congreso del Estado. Hurtado Vera prioriza trabajo legislativo y en colonias “En el proceso interno de nuestro partido yo no me registré para las coordinaciones distritales, yo ando muy concentrado en el Congreso del Estado, ando trabajando en las colonias, las gestiones, en lo que hay que ayudarle a la gente, presentando exhortos, proyectos de decreto y todas las particularidades que le sirvan a la gente”. Evaluará otras aspiraciones cuando lleguen los tiempos A la pregunta expresa de si buscaría una diputación federal, Hurtado Vera dijo que por ahora sigue con el trabajo legislativo; sin embargo, una vez que lleguen los tiempos, evaluará si quiere participar en algo más, pero por ahora pretende cumplir con su encargo de diputado local.