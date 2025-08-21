Hugo Iván Lozano es el nuevo subsecretario de Educación Básica.

Hugo Iván Lozano fue nombrado subsecretario de Educación Básica en Coahuila, en sustitución de Jorge Salcido, ahora consejero del titular de la SE

El Gobierno de Coahuila formalizó el nombramiento de Hugo Iván Lozano Sánchez como subsecretario de Educación Básica, en sustitución de Jorge Salcido Portillo, quien ahora se desempeñará como consejero del titular de la Secretaría de Educación, Emanuel Garza Fishburn.

La designación fue encabezada por el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, y el propio secretario de Educación, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quienes destacaron que este movimiento fortalece la estructura educativa estatal y refrenda el compromiso de garantizar educación de calidad para la niñez y juventud coahuilense.

Previo a su nombramiento, Lozano se desempeñaba como presidente municipal de San Buenaventura, cargo al que pidió licencia indefinida aprobada por el Congreso local. En su lugar fue designado Jesús Javier Flores Rodríguez como alcalde interino.

Con amplia trayectoria en el servicio público, Lozano ha ocupado distintos cargos de responsabilidad, tanto en la administración municipal como estatal.

Su experiencia, señalaron las autoridades, será clave para consolidar los programas de la Subsecretaría y dar continuidad a los proyectos estratégicos en materia educativa.

El Gobierno de Coahuila aseguró que esta designación forma parte de la estrategia de fortalecimiento institucional para impulsar un sistema educativo que contribuya al desarrollo social y económico de la entidad.