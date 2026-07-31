Huerto demostrativo promueve mejor alimentación entre embarazadas

El supervisor de Acción Comunitaria del hospital, Martín Soto Landeros, explicó que la iniciativa busca incorporar más frutas y verduras a la dieta diaria

Lejos de limitarse a la consulta médica, el Hospital Rural del IMSS en Ramos Arizpe comenzó a enseñar a sus pacientes cómo cultivar sus propios alimentos como una estrategia para mejorar la alimentación y prevenir enfermedades relacionadas con una mala nutrición.

A través de un huerto demostrativo, personal médico y promotores comunitarios orientan a usuarios sobre la siembra, cultivo y consumo de hortalizas, con el objetivo de que las familias repliquen estas prácticas en sus hogares y tengan acceso a alimentos frescos y nutritivos.

Promueven el consumo de frutas y verduras

El supervisor de Acción Comunitaria del hospital, Martín Soto Landeros, explicó que la iniciativa busca incorporar más frutas y verduras a la dieta diaria para contribuir a la prevención de enfermedades y mejorar la nutrición de la población.

“Lo que buscamos es que las familias se alimenten de manera adecuada, incorporando más hortalizas y frutas para ayudar a la nutrición y disminuir los padecimientos asociados a una mala alimentación”, señaló.

En el huerto se cultivan productos como chile, tomate, zanahoria y berenjena, los cuales también son utilizados para mostrar a los participantes que es posible producir alimentos en espacios reducidos y con recursos disponibles en la propia comunidad.

Además de las actividades de capacitación, el hospital entrega parte de la cosecha a grupos de pacientes, principalmente mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativas, como una forma de reforzar las recomendaciones nutricionales que reciben durante su atención médica.

Huerto opera bajo un modelo agroecológico

Martín Soto destacó que el proyecto opera bajo un modelo agroecológico, por lo que no se emplean pesticidas ni insecticidas químicos, sino fertilizantes orgánicos, una práctica que también se promueve entre las familias para producir alimentos de manera más saludable.

El IMSS señaló que, además de generar alimentos, el huerto busca fortalecer la participación comunitaria y motivar a más personas a establecer pequeños espacios de cultivo en sus viviendas como una alternativa para mejorar su alimentación y contribuir a la prevención de enfermedades.