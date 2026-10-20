Hospitalizan a joven tras sufrir caída en carretera de Saltillo

Rescatistas de Derramadero le brindaron atención prehospitalaria en el sitio del accidente antes de llevarlo al nosocomio para revisión.

Un joven de 22 años fue trasladado al Hospital General de Saltillo luego de sufrir un accidente cuando circulaba por la carretera federal 57, a la altura del ejido Jagüey de Ferniza.

El motociclista fue identificado como Juan Carlos Pérez Navarro, quien presuntamente perdió el control de la unidad mientras avanzaba por dicha vía, lo que ocasionó que cayera sobre la superficie de rodamiento y sufriera diversas lesiones.

El reporte fue recibido por elementos del cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero, quienes se movilizaron hasta el sitio para atender al conductor y revisar su estado de salud.

Al llegar, los rescatistas localizaron al joven y comenzaron con la valoración prehospitalaria para identificar las lesiones que presentaba. Durante la revisión detectaron golpes que requerían una evaluación médica más detallada.

Los bomberos le proporcionaron los primeros auxilios y realizaron las curaciones iniciales antes de preparar su traslado a una institución médica, debido a las lesiones que sufrió durante la caída.

Finalmente, Juan Carlos Pérez Navarro fue llevado al Hospital General, donde quedó a disposición del personal médico para continuar con la revisión y recibir el tratamiento correspondiente.