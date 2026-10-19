Hospitalizan a empleado de carnicería tras cortarse en la mano

El percance ocurrió en el cruce de los bulevares Colosio y Valdés Sánchez; el joven fue ingresado al área de Urgencias de la Clínica 2.

Un trabajador de 22 años fue trasladado a la Clínica Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego de sufrir una herida en la mano izquierda mientras cortaba carne en una tienda de autoservicio Mi Tienda, ubicada en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Jesús Valdés Sánchez, en Saltillo.

El empleado fue identificado como René Benjamín Manzanarez Salas, quien se encontraba realizando sus actividades habituales en el departamento de carnicería cuando ocurrió el incidente.

Durante las labores de corte de mercancía, el joven sufrió una lesión en la parte dorsal de la mano izquierda. Los primeros reportes señalaron que la herida podría haber alcanzado estructuras óseas.

Ante la lesión, sus compañeros solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911 para que recibiera atención médica. El reporte movilizó a paramédicos de la Cruz Roja hasta el establecimiento.

A su llegada, los socorristas valoraron al trabajador y le brindaron los primeros auxilios, además de realizar las curaciones correspondientes. Después de revisar la herida, determinaron que debía ser trasladado a un hospital para una evaluación más detallada.

Benjamín fue llevado a la Clínica Dos del IMSS, donde quedó bajo atención médica para establecer el alcance de la lesión y el tratamiento necesario. Hasta el momento, no se habían precisado las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente laboral.