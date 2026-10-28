Hospitalizan a conductor tras choque con camión en Ramos Arizpe

Elementos de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al conductor, quien presentaba diversas lesiones

Un accidente entre un automóvil particular y un camión de transporte de personal dejó a un conductor lesionado la mañana de este martes en el libramiento Óscar Flores Tapia, en Ramos Arizpe. El afectado, identificado como Luis Ángel Macías Tovar, de 27 años, fue trasladado a la Clínica Dos del IMSS.

El choque ocurrió a la altura del kilómetro 3, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el camión habría invadido la trayectoria del vehículo particular cuando intentaba incorporarse al libramiento.

Testigos señalaron que la unidad de transporte salió del parque industrial Advance y buscaba continuar hacia Arteaga. Sin embargo, al cruzar los carriles con dirección a Ramos Arizpe, presuntamente le quitó el derecho de paso al automóvil conducido por Macías Tovar.

A consecuencia del impacto, el automóvil terminó sobre los carriles contrarios, correspondientes al sentido hacia Arteaga, lo que representó un riesgo para los conductores que transitaban por el sector.

Elementos de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al conductor, quien presentaba diversas lesiones derivadas de la colisión.

Después de recibir los primeros auxilios, Luis Ángel fue trasladado al hospital para su valoración médica. Las autoridades tomaron conocimiento del accidente y quedaron pendientes las investigaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.