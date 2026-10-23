Hospital de Monclova recibe distintivo en derechos humanos

El hospital de Monclova recibió la acreditación de la CDHEC tras evaluar sus políticas internas y la capacitación de su personal en derechos humanos

El Hospital Sainte Marie de Monclova obtuvo el distintivo Empresa Comprometida con los Derechos Humanos, que otorga la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), por sus prácticas institucionales en materia de inclusión, participación y respeto a la dignidad de las personas. La distinción fue entregada por el presidente del organismo, José Ángel Rodríguez Canales, y recibida por Andrés Oyervides, presidente del Consejo de Administración del hospital.

Con esta acreditación, el Sainte Marie se convirtió en el segundo hospital de Coahuila en recibir el reconocimiento, después de una institución médica de Torreón. El programa evalúa las políticas internas y las acciones de las organizaciones para incorporar los derechos humanos en sus actividades y en la relación cotidiana con sus trabajadores.

Evalúa la CDHEC políticas internas de las empresas

Rodríguez Canales explicó que el programa nació en Chihuahua y actualmente opera en más de 25 estados de México. Para conseguir el distintivo, las organizaciones deben responder satisfactoriamente una evaluación de más de 100 preguntas, agrupadas en siete rubros, cuyo proceso puede extenderse durante varios meses.

Detalló que la revisión se enfoca en las normas, procedimientos y prácticas que se aplican dentro de cada organización, con participación de sus áreas de Recursos Humanos. Aclaró que no se trata de consultar a los pacientes o clientes, sino de comprobar cómo se fomenta una cultura de respeto a los derechos humanos entre quienes integran la empresa.

El titular de la CDHEC reconoció el trabajo de la familia Oyervides al frente del hospital y destacó la importancia de que las organizaciones incorporen principios de inclusión, participación y respeto en sus actividades. Señaló que estas prácticas contribuyen a fortalecer el compromiso de las empresas con las comunidades donde desarrollan sus operaciones.

Actualmente, Coahuila cuenta con más de 70 organizaciones acreditadas, desde pequeños negocios hasta grandes compañías industriales. Rodríguez Canales estimó que el número podría llegar a 100 empresas a mediados de 2027, conforme se incorporen más establecimientos al programa.

Durante 2026, la Comisión ha entregado alrededor de 20 reconocimientos. En la Región Centro, estas actividades también se realizan mediante la Visitaduría Regional, que atiende los municipios de esta zona del estado.

Capacitación y trato digno, ejes del hospital

Gerardo Oyervides Rodríguez, director general del Hospital Sainte Marie, señaló que la acreditación es resultado de la participación de trabajadores de distintas áreas, incluidos los departamentos administrativos, de enfermería e intendencia. Explicó que el personal recibió capacitación orientada a reforzar el conocimiento y la aplicación de los derechos humanos en el desempeño de sus funciones.

Indicó que la preparación busca garantizar una atención respetuosa para quienes acuden a solicitar servicios médicos, especialmente cuando atraviesan situaciones delicadas de salud. Añadió que comprender las circunstancias de cada persona permite ofrecer un trato digno, sin distinciones por su condición médica o situación personal.

El directivo afirmó que el hospital procura mantener una atención centrada en las personas y no limitar su relación con ellas a la prestación de un servicio médico. Sostuvo que la dignidad y el respeto deben estar presentes tanto en la atención a los pacientes como en las relaciones entre los integrantes de la institución.

También reconoció la influencia de su padre, Andrés Oyervides, en la formación de estos principios dentro de la familia. Explicó que el respeto hacia los demás es un valor que se busca mantener tanto en el ámbito familiar como en el entorno laboral y en la atención hospitalaria.

Finalmente, Gerardo Oyervides señaló que recibir el distintivo implica mantener el compromiso con las prácticas que hicieron posible la acreditación. Consideró que el reconocimiento refleja el esfuerzo conjunto de los trabajadores y la responsabilidad de la institución de preservar una atención basada en el respeto y la dignidad humana.