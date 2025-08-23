Info 7 Logo
Honra municipio de Arteaga a su Cuerpo de Bomberos

Por: Antonio Herrera

22 Agosto 2025, 19:53

El Ayuntamiento de Arteaga homenajeó a bomberos de la Estación 7 con almuerzo y reconocimientos por su labor en el Día Nacional del Bombero

En el marco del Día Nacional del Bombero, el Ayuntamiento de Arteaga rindió homenaje a los elementos de la Estación 7 de Bomberos con un almuerzo y la entrega de reconocimientos por su labor.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó el evento y agradeció a los bomberos por su entrega, destacando su valentía, servicio y sacrificio al proteger a la comunidad y conservar los bosques que hacen del municipio un lugar especial.

WhatsApp Image 2025-08-22 at 4.34.36 PM.jpeg

Durante su mensaje, la alcaldesa reconoció que los bomberos representan lo mejor de los valores humanos, al estar siempre dispuestos a arriesgar su vida por los demás. Subrayó que son verdaderos héroes, cuya dedicación ha salvado vidas y preservado el entorno natural de Arteaga. El evento se llevó a cabo en el Centro Social de la cabecera municipal.

Leonel Martínez Mata, director de Protección Civil y Bomberos, agradeció el respaldo constante del gobierno municipal y exhortó a sus compañeros a mantener el compromiso con su labor.

7bb66a1b-4a87-49ee-af8c-d9ea2160675c.jfif

También destacó que la mayoría de los elementos son originarios del municipio, lo cual refleja el profundo amor por su tierra. Al evento asistieron autoridades locales y representantes del Patronato de Bomberos de la Región Sureste.

