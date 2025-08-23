Honra municipio de Arteaga a su Cuerpo de Bomberos

El Ayuntamiento de Arteaga homenajeó a bomberos de la Estación 7 con almuerzo y reconocimientos por su labor en el Día Nacional del Bombero

En el marco del Día Nacional del Bombero, el Ayuntamiento de Arteaga rindió homenaje a los elementos de la Estación 7 de Bomberos con un almuerzo y la entrega de reconocimientos por su labor.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó el evento y agradeció a los bomberos por su entrega, destacando su valentía, servicio y sacrificio al proteger a la comunidad y conservar los bosques que hacen del municipio un lugar especial.

Durante su mensaje, la alcaldesa reconoció que los bomberos representan lo mejor de los valores humanos, al estar siempre dispuestos a arriesgar su vida por los demás. Subrayó que son verdaderos héroes, cuya dedicación ha salvado vidas y preservado el entorno natural de Arteaga. El evento se llevó a cabo en el Centro Social de la cabecera municipal.

Leonel Martínez Mata, director de Protección Civil y Bomberos, agradeció el respaldo constante del gobierno municipal y exhortó a sus compañeros a mantener el compromiso con su labor.

También destacó que la mayoría de los elementos son originarios del municipio, lo cual refleja el profundo amor por su tierra. Al evento asistieron autoridades locales y representantes del Patronato de Bomberos de la Región Sureste.