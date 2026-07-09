Hombre se prende fuego tras discutir con su esposa en Monclova

Un hombre incendió su automóvil para evitar ser detenido tras un reporte de violencia familiar en Monclova, pero terminó detenido al salir

Un reporte de violencia familiar terminó con un vehículo incendiado por el esposo de la víctima, quien presuntamente le prendió fuego para evitar ser detenido por elementos de la Policía Municipal de Monclova.

La movilización se registró durante la noche en la colonia Nueva Miravalle, después de que una mujer pidió el apoyo de la policía al denunciar que su expareja llegó a su domicilio con una actitud agresiva.

Al arribar al lugar, los oficiales localizaron al hombre atrincherado dentro de un Chevrolet Spark en color verde, del que se negó a descender pese a las indicaciones de los agentes. En un intento por impedir ser detenido, presuntamente incendió el automóvil mientras permanecía en su interior.

Sin embargo, al ver que las llamas comenzaban a propagarse y el calor aumentaba, salió del vehículo, momento en el que fue detenido por los policías.

La víctima relató que ambos permanecen separados desde hace varios meses debido a constantes episodios de violencia y señaló que el hombre llegó presuntamente bajo los efectos del alcohol y alguna droga.

Elementos de Seguridad Pública utilizaron cubetas con agua de un tinaco cercano para controlar el incendio y evitar que el fuego se extendiera a inmuebles contiguos.

El detenido quedó a disposición de las autoridades para el seguimiento de las investigaciones.