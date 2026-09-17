Hombre se mete al río Ramos después de comer y muere ahogado

Al lugar arriban los cuerpos de emergencia; paramédicos de la Cruz Roja le practican RCP, pero ya no se pudo hacer nada.

Un hombre, después de ingerir alimentos, ingresó al río Ramos y murió ahogado; su hermano, quien intentaba rescatarlo, también estuvo a punto de ahogarse.

El hombre que perdió la vida fue identificado como Fabián Alcántara Aguilar, de 30 años de edad.

Los hechos ocurrieron en el río Ramos a la altura de Refugio García en la localidad Paso Hondo en el citado municipio.

Señalaron que se encontraban desde las 13 horas y alrededor de las 15:20 se salen del agua, comen y como a las 17:05 se mete Fabián Alcántara al río. Uno de los testigos lo ve que comienza a manotear y le lanza una cuerda, pero no la pudo agarrar el hoy occiso.

Posteriormente, se va a ayudarlo; lo toma del brazo izquierdo y se le zafó y lo pierde vista, y también el hermano menciona que se estaba ahogando y ya después no vieron el cuerpo y otros pacientes intentaron auxiliarlo para sacar el cuerpo.

Al lugar arriban los cuerpos de emergencia; paramédicos de la Cruz Roja le practican RCP, pero ya no se pudo hacer nada, pues ya no contaba con signos de vida.