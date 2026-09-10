Hombre se enoja con su vecino en Torreón y lo atropella

La víctima, identificada como Francisco, sufrió lesiones que ponen en riesgo su vida, mientras que el presunto responsable fue identificado como Edwin Calixto

Un hombre de 45 años permanece en estado grave después de ser atropellado presuntamente de manera intencional por un conocido, luego de que ambos sostuvieron una discusión. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación y cuenta con un video de una cámara de seguridad que forma parte de los elementos incorporados a la carpeta.

La víctima, identificada como Francisco, sufrió lesiones que ponen en riesgo su vida, mientras que el presunto responsable, identificado como Edwin Calixto, ya fue plenamente ubicado por las autoridades, aunque hasta el momento permanece evadido de la acción de la justicia.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, explicó que la denuncia fue presentada por un familiar del lesionado. La autoridad también recibió información sobre el caso por parte del hospital donde el hombre fue atendido debido a la gravedad de las lesiones.

Atropellamiento presuntamente intencional fue captado en video

De acuerdo con las primeras investigaciones, la agresión habría ocurrido después de un conflicto entre la víctima y el señalado. Lazo Chapa explicó que ambos eran amigos y que no existía entre ellos algún vínculo familiar.

El delegado regional señaló que los datos reunidos hasta este momento permiten establecer como una de las principales líneas de investigación que el atropellamiento fue cometido deliberadamente. La secuencia previa y posterior a la agresión forma parte de las diligencias realizadas por los investigadores.

Según los elementos obtenidos, después de la discusión, el presunto responsable abandonó el lugar. Posteriormente, habría regresado a bordo de un vehículo y utilizado la unidad para arrollar al hombre con quien momentos antes había tenido el conflicto.

La Fiscalía incorporó un video de seguridad que registra parte de los hechos y que será analizado junto con las demás evidencias. También se han recabado declaraciones de personas que tuvieron conocimiento del incidente y se han realizado estudios periciales.

Las autoridades integran además la información proporcionada por los familiares de la víctima. Lazo Chapa indicó que la carpeta se encuentra avanzada y estimó que las diligencias pendientes podrían concluir durante los próximos días.

Víctima permanece con lesiones que ponen en riesgo su vida

El funcionario explicó que el estado de salud del hombre es considerado delicado debido a las lesiones que sufrió durante el atropellamiento. Entre las afecciones médicas se encuentra el daño a un vaso sanguíneo y hematomas en uno de sus riñones.

La condición médica de la víctima es uno de los elementos considerados dentro de la investigación. Lazo Chapa señaló que los hechos se analizan como lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida de la persona afectada.

El delegado explicó que, por las características del caso, la penalidad aplicable sería la correspondiente a un homicidio en grado de tentativa grave. Sin embargo, será la investigación y los elementos probatorios los que permitan establecer jurídicamente la responsabilidad del señalado.

Lazo Chapa indicó que no es frecuente que la Fiscalía atienda investigaciones por lesiones dolosas en las que presuntamente se utiliza un vehículo como instrumento para causar daño. En este caso, los primeros indicios apuntan a que la unidad habría sido empleada deliberadamente contra la víctima.

La Fiscalía continuará con la integración de la carpeta hasta concluir las diligencias pendientes. La autoridad deberá determinar con base en los testimonios, peritajes, video y demás evidencias si existen elementos suficientes para proceder penalmente contra Edwin Calixto.