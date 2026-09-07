Hombre muere tras volcadura en carretera de Monclova

El automóvil transitaba por una curva cuando abandonó la superficie de rodamiento y avanzó varios metros entre hierbas y terracería

Un hombre de 39 años perdió la vida de manera instantánea luego de que el automóvil Honda gris que conducía saliera de la carretera estatal número 24 y volcara en las inmediaciones del ejido El Oro, municipio de Monclova. El fatal percance se registró la mañana del domingo en la vía estatal.

La víctima fue identificada como Mario de la Torre, originario de esta ciudad y con domicilio en la colonia Hipódromo.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:20 horas, en el kilómetro 16 más 500 de la carretera estatal 24, cuando el automovilista se desplazaba de oriente a poniente, procedente al parecer de Candela y con destino a Monclova. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo circulaba a velocidad inmoderada y aparentemente se quedó sin frenos antes de salir de la carpeta asfáltica.

Volcadura en carretera estatal 24 deja un muerto

El automóvil transitaba por una curva cuando abandonó la superficie de rodamiento y avanzó varios metros entre hierbas y terracería. Posteriormente, la unidad impactó contra un montículo de tierra, lo que provocó que se proyectara y diera una vuelta sobre sí misma hasta terminar volcada.

Debido a la fuerza del impacto, Mario de la Torre perdió la vida en el lugar del accidente. Automovilistas que observaron el vehículo fuera de la carretera solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que minutos después acudieron elementos de seguridad y paramédicos para atender la emergencia.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Monclova. Los socorristas realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades ministeriales para iniciar las diligencias.

El accidente ocurrió en un tramo de la carretera estatal 24 utilizado por automovilistas que se desplazan entre Candela y Monclova. La presencia del vehículo siniestrado y de las corporaciones de emergencia provocó afectaciones momentáneas a la circulación, aunque los agentes desplegaron labores de abanderamiento para evitar que el tránsito fuera suspendido por completo.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal permanecieron en el lugar para controlar el flujo vehicular mientras se desarrollaban las investigaciones. Las autoridades colocaron señalización y realizaron maniobras preventivas para mantener habilitado el paso de automovilistas por la zona donde ocurrió la volcadura.

Investigan causas del accidente

El comandante de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Roberto Torres, acudió al lugar acompañado por elementos bajo su mando para iniciar las investigaciones relacionadas con el accidente. Las autoridades realizaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias en las que el automóvil abandonó la carretera y posteriormente volcó.

Personal de Servicios Periciales también se trasladó hasta el kilómetro 16+500 para realizar el levantamiento de evidencias. Los especialistas documentaron las condiciones del vehículo, la carretera y el terreno donde terminó la unidad, además de recabar los indicios necesarios para integrar la carpeta de investigación.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, el cuerpo de Mario de la Torre fue trasladado a una funeraria de Monclova. En ese sitio se realizaría la necropsia de ley para establecer oficialmente las causas del fallecimiento y continuar con los procedimientos correspondientes ante la autoridad ministerial.

El automóvil Honda gris involucrado en el accidente fue retirado del sitio mediante una grúa y trasladado a un corralón. La unidad quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar las causas precisas de la volcadura y establecer si existió alguna responsabilidad derivada del percance.

Las primeras indagatorias apuntan a que la unidad circulaba a velocidad inmoderada y presentó una aparente falla en el sistema de frenado antes de abandonar la carretera. Sin embargo, corresponderá a la Fiscalía General del Estado determinar mediante los peritajes las circunstancias exactas que provocaron el accidente.

La volcadura generó la movilización de corporaciones estatales, federales y servicios de emergencia durante la mañana. Mientras se realizaban las diligencias ministeriales y el retiro del vehículo, las autoridades mantuvieron vigilancia en el tramo para reducir riesgos para los demás automovilistas.

El accidente dejó como saldo una persona fallecida y daños materiales en el automóvil. La investigación continuará a cargo de la Fiscalía General del Estado, mientras los peritos analizan las evidencias obtenidas en el lugar para establecer de manera oficial la mecánica del percance.