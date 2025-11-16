Hombre muere por caída al maniobrar con refrigerador en Saltillo

Testigos afirmaron que la víctima se encontraba bajo los influjos del alcohol cuando intentó movilizar el electrodoméstico

Un hombre perdió la vida a causa de una caída ocurrida durante la noche de este viernes en la colonia Lomas de San Javier, en Saltillo.

El hecho se registró en la calle Loma de los Flamingos en su cruce con San Javier, donde la víctima identificada como Jesús Antonio, de 48 años, se encontraba maniobrando sobre la caja de una camioneta para bajar un refrigerador.

Sin embargo, en uno de los movimientos cayó desde la caja de la camioneta hasta el suelo, para después golpearse la cabeza.

De acuerdo con testigos, el hombre, quien aparentemente se encontraba bajo los influjos del alcohol, expresó que le dolía su cabeza antes de quedar inconsciente.

Cuando lo ingresaron a un domicilio recobró la consciencia, pero después se quedó dormido.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar solo para confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales. Será la Fiscalía General del Estado quien efectúe el procedimiento correspondiente.