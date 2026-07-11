Hombre muere en plaza de Monclova; su perro no se separa de él

Un hombre en situación de calle murió presuntamente de un infarto en la plaza principal de Monclova. Su perro permaneció junto al cuerpo

La muerte de un hombre en situación de calle movilizó este viernes a los cuerpos de emergencia y autoridades en la plaza principal de Monclova,

Al percatarse de lo ocurrido, una enfermera de la Presidencia Municipal salió para brindarle los primeros auxilios e intentó reanimarlo mientras se activaba el botón de pánico para solicitar apoyo de los cuerpos de emergencia. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron al sitio, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Pese a la rápida intervención, cuando los paramédicos llegaron al lugar el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que únicamente confirmaron el fallecimiento.

La escena estuvo marcada por la presencia de un perro que acompañaba habitualmente al hombre. El animal permaneció junto al cuerpo durante todo el operativo y, aunque elementos policiacos intentaron alejarlo para facilitar las labores, no se separó de su dueño, por lo que finalmente decidieron dejarlo y el animal permaneció a un costado.

Personal de Servicios Periciales acudió a la plaza para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo, además de iniciar las investigaciones para confirmar la causa del fallecimiento.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Habitantes y comerciantes de la zona indicaron que era una persona conocida por recorrer con frecuencia el primer cuadro de la ciudad, siempre acompañado de su fiel perro.