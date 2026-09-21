Hombre muere atropellado en la carretera Monterrey-Saltillo

El conductor del vehículo permaneció en el sitio y explicó a las autoridades que el hombre habría cruzado repentinamente la carretera

Un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida luego de ser atropellado sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 28+500, en dirección hacia Saltillo. El accidente ocurrió cuando la víctima se encontraba sobre la vialidad y fue impactada por un automóvil Nissan en color vino.

El conductor del vehículo, identificado como Guillermo “N”, permaneció en el sitio y explicó a las autoridades que el hombre habría cruzado repentinamente la carretera, por lo que no pudo evitar el impacto.

Tras el reporte, cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el lugar para brindar atención al lesionado.

Paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe determinaron que el peatón presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, además de múltiples abrasiones y contusiones; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Investigan atropellamiento en la Monterrey-Saltillo

Autoridades acudieron para tomar conocimiento del hecho y realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el accidente.