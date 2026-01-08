Hombre mata a su madre y es detenido en Saltillo

Vecinos alertaron a las autoridades al escuchar los gritos de auxilio de la señora Socorro, quien pedía ayuda desde su domicilio

Un hombre identificado como Jesús Salvador, de 48 años de edad, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto delito de matricidio, tras un violento hecho ocurrido en el fraccionamiento Conquistadores en Saltillo.

Los acontecimientos se registraron en la calle Pedro Gentil casi esquina con Cristóbal Pereas, donde una mujer de 68 años perdió la vida luego de ser brutalmente agredida.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades al escuchar los gritos de auxilio de la señora Socorro, quien pedía ayuda desde su domicilio.

Al arribar al lugar, los cuerpos de seguridad encontraron a la mujer con visibles signos de golpes, por lo que de inmediato se solicitó apoyo médico; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

El hijo de la víctima fue detenido en el lugar por presunto responsable del matricidio y será puesto a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación legal.

Vecinos señalaron que el maltrato hacia la mujer era constante y que Jesús Salvador presuntamente enfrenta problemas de adicciones, situación que ya había generado episodios previos de violencia en el hogar.