Hombre lesionado en accidente con el tren muere horas más tarde

Un hombre de 35 años murió tras sufrir un accidente con el ferrocarril en Ramos Arizpe, donde perdió los dedos del pie y sufrió graves lesiones.

Un hombre de aproximadamente 35 años fue trasladado a un hospital Ixtlero en Ramos Arizpe luego de sufrir un accidente con el ferrocarril, en el que perdió los dedos del pie derecho y presentó lesiones en la cabeza y el tórax, donde alrededor de las 2:15 de la tarde falleció.

El reporte generó la movilización de los cuerpos de emergencia, quienes localizaron al hombre con vida debajo de los carros del tren de Kansas City. Debido a su ubicación, fue necesario esperar la intervención del personal técnico ferroviario.

Los trabajadores realizaron maniobras para mover los carros y permitir que los paramédicos pudieran llegar hasta el paciente, quien se encontraba en condición inestable y presentaba respiraciones agónicas.

Una vez que tuvieron acceso, los socorristas comenzaron con la valoración y atención prehospitalaria, detectando un traumatismo craneoencefálico severo.

Además, se identificó un tórax inestable en el lado derecho y la amputación de los dedos del pie derecho, lesiones que habrían sido ocasionadas durante el accidente con el ferrocarril.

Por la condición en que se encontraba, el hombre fue trasladado de urgencia a la Clínica Ixtlero, en Ramos Arizpe, we confirmo el deceso horas más tarde.