Hombre en estado de ebriedad sale ileso tras fuerte choque

Durante la madrugada de este viernes, un conductor en estado de ebriedad protagonizó un aparatoso accidente al sur de la ciudad, en el que su vehículo quedó totalmente destruido, sin embargo, salió ileso.

El percance ocurrió sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en dirección de sur a norte, cuando un automóvil Mazda 3 se desplazaba a exceso de velocidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre perdió el control del volante al pasar un vado antes del puente Lomas de Lourdes, estrellándose primero contra un poste de madera y posteriormente contra una base de concreto.

El impacto fue de tal magnitud que el motor del vehículo se desprendió y salió proyectado varios metros, quedando en la carpeta asfáltica.

Elementos de seguridad acudieron al lugar y confirmaron que el automovilista se encontraba bajo los efectos del alcohol. El conductor fue arrestado y trasladado a los separos municipales.