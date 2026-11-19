La posición en que quedó el automóvil obligó a cerrar dos carriles, situación que generó afectaciones al tráfico hasta que arribó una grúa

Una presunta dormitada al volante terminó en una volcadura sobre el bulevar Venustiano Carranza, donde un automóvil Nissan V-Drive se impactó contra una camioneta Buick Enclave y quedó atravesado en dos carriles de circulación.

El accidente ocurrió entre los puentes de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Pedro Figueroa, en los carriles que conducen hacia el centro de la ciudad; al volante del automóvil viajaba Ricardo Torres Gama, de 33 años.

De acuerdo con la información del percance, el conductor se habría quedado dormido mientras manejaba, lo que provocó que su vehículo chocara contra el ángulo trasero derecho de la camioneta que circulaba por el mismo sector.

La parte posterior de la Buick Enclave funcionó como una rampa para el Nissan, que terminó volcado y posteriormente quedó sobre sus neumáticos en medio de la vialidad.

La posición en que quedó el automóvil obligó a cerrar dos carriles, situación que generó afectaciones al tráfico hasta que arribó una grúa para retirar la unidad. Policías municipales permanecieron en el lugar para dirigir la circulación y prevenir otro percance.

Pese a lo aparatoso del accidente, Ricardo Torres Gama no presentó lesiones que requirieran traslado médico y realizó una llamada a su aseguradora, Diana Cecilia Martínez, de 41 años, quien conducía la camioneta, tampoco resultó lesionada y permaneció en el sitio.