Hombre denuncia daño a su patrimonio por abuso de confianza

Ante esta situación, Fabián de Jesús manifestó su intención de recuperar lo que le fue arrebatado, por lo que solicita apoyo legal para la lucha

Fabián de Jesús denunció públicamente haber sido víctima de presuntos delitos como abuso de confianza, falsificación de identidad y despojo de bienes, hechos que, asegura, afectaron gravemente su patrimonio.

De acuerdo con su testimonio, la situación ocurrió mientras él y su pareja se encontraban laborando en una tienda de conveniencia.

El afectado relató que en un momento determinado fue llevado contra su voluntad a un anexo, sin previo aviso ni consentimiento.

Durante su permanencia en ese lugar, sostiene que los responsables aprovecharon su ausencia para sustraer documentos personales y realizar acciones que derivaron en la pérdida de sus pertenencias y propiedades.

Ante esta situación, Fabián de Jesús manifestó su intención de recuperar lo que le fue arrebatado, por lo que solicita apoyo legal para emprender acciones correspondientes.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para visibilizar su caso y evitar que hechos similares se repitan.