Hombre de 32 años fallece afuera de un taller en La Minita

Los paramédicos realizaron las maniobras de valoración correspondientes, pero confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales

Un hombre de 32 años perdió la vida luego de quedar inconsciente mientras se encontraba en el exterior de un domicilio utilizado como taller de reparación de mofles y radiadores, en la colonia La Minita.

La víctima fue identificada como Jesús Humberto Zapata García, quien se encontraba sentado en una mecedora cuando comenzó a sentirse mal y posteriormente perdió el conocimiento.

Los hechos fueron reportados cerca de la 1 de la tarde en el cruce de las calles Ignacio Manuel Altamirano y Melchor Ocampo. Un amigo del hombre solicitó ayuda al número de emergencias 911 después de observar que se había desmayado.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento

El reporte fue canalizado a los servicios de emergencia y al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para valorar a Jesús Humberto. Durante la atención se informó que no respondía ante estímulos físicos y permanecía inconsciente.

Los paramédicos realizaron las maniobras de valoración correspondientes, pero confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Ante esta situación, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado y a los peritos para iniciar las diligencias.

La necropsia determinará la causa de muerte

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizaría la necropsia de ley para establecer la causa de muerte. De manera preliminar, se consideró la posibilidad de que hubiera sufrido un infarto, aunque esto deberá ser determinado por los estudios correspondientes.