Hombre cae de puente y queda grave en Saltillo

Por: Antonio Herrera 31 Marzo 2026, 22:01 Compartir

Un hombre cayó de un puente peatonal en Saltillo; fue trasladado grave al hospital y autoridades investigan cómo ocurrió el incidente

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Un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad resultó con lesiones de consideración luego de caer desde un puente peatonal ubicado entre las colonias Satélite Norte y Satélite Sur, en la ciudad de Saltillo, durante la mañana de este martes. Elementos de la Cruz Roja acudieron rápidamente al sitio para brindarle los primeros auxilios. Debido a la gravedad de su estado, el lesionado no pudo proporcionar datos sobre su identidad en el lugar de los hechos, lo que complicó su identificación inmediata. Tras ser estabilizado, fue trasladado de urgencia al Hospital General, donde permanece internado en condición delicada. En tanto, autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el incidente.