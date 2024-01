 Hombre cae de lo más alto del distribuidor vial en Saltillo

Por casi dos horas elementos policíacos y de emergencia trataron de convencerlo de no dar el paso falso, sin embargo, la situación se salió de control

Hicieron hasta los ultimos de los esfuerzos para que no se soltara pero al final terminó en la cinta asfaltica. Se trata de Miguel, joven de 27 años que amenazaba con tirarse desde lo alto del distribuidor vial El Sarape en la ciudad de Saltillo.

Por casi dos horas elementos policíacos y de emergencia trataron de convencerlo de no dar el paso falso, sin embargo, la situación se salió de control y aunque al final luchó por no caer no se pudo evitar la caída libre.

De inmediato fue trasladado al hospital general de la ciudad de Saltillo donde es reportado como grave con fracturas en ambas piernas y en la columna vertebral su pronóstico es reservado.

