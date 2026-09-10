Hombre busca empleo en Ramos Arizpe, pero discapacidad lo merma

Víctor Salazar asegura haber solicitado trabajo en alrededor de 15 empresas de Ramos Arizpe sin lograr ser contratado debido a que perdió dos dedos de una mano

Con alrededor de 10 años de experiencia en la industria y más de tres meses buscando empleo, Víctor Manuel Salazar asegura que su discapacidad motriz se ha convertido en una barrera para conseguir una nueva oportunidad laboral en empresas de Ramos Arizpe.

Salazar perdió dos dedos de la mano derecha durante un accidente laboral ocurrido mientras operaba una máquina cortadora de lechuguilla en un ejido del municipio de Parras de la Fuente.

Desde entonces ha buscado mantenerse dentro del mercado laboral y, durante los últimos tres meses, calcula haber solicitado empleo en alrededor de 15 empresas de Ramos Arizpe.

De acuerdo con su testimonio, durante los procesos de contratación informa sobre su discapacidad y posteriormente los reclutadores le señalan que se comunicarán con él, pero asegura que las llamadas no llegan.

“Me dicen que me van a hablar y que me van a hablar y no”, relató.

Víctor Manuel señaló que actualmente está dispuesto a ocupar prácticamente cualquier vacante disponible, pese a que cuenta con aproximadamente una década de experiencia trabajando en fábricas.

La falta de una fuente de ingresos representa además una presión para su familia, pues explicó que tiene esposa y cinco hijos, quienes lo han apoyado mientras continúa buscando trabajo.

“Ya lo que caiga”, respondió al ser cuestionado sobre el tipo de puesto que actualmente busca.

Salazar aseguró que conoce buena parte de las empresas instaladas en Ramos Arizpe y que ha recorrido prácticamente todas las que considera compatibles con su experiencia laboral.

Aunque atribuye la falta de contratación a su discapacidad, hasta el momento no existe una postura de las empresas a las que ha solicitado empleo que permita establecer que ésta sea la causa directa de los rechazos.

Víctor Manuel continúa buscando una oportunidad que le permita reincorporarse formalmente al mercado laboral y demostrar que su discapacidad no limita la experiencia que ha acumulado durante alrededor de 10 años en la industria.