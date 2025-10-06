Heladas tardías reducen 70% la producción de manzana en Arteaga

Aunque algunas zonas lograron salvar parte de la cosecha, en la mayoría de los huertos la helada quemó la flor y limitó la formación del fruto

La producción de manzana en el municipio de Arteaga registró una caída de más del 60% durante la cosecha 2025, luego de que las heladas tardías de la primavera afectaran severamente los huertos de la región serrana.

Así lo dio a conocer Jesús Durán, productor local, quien detalló que la pérdida fue generalizada en comunidades como San Antonio de las Alazanas, Huachichil, Tunal, Jame y Los Lirios, donde los árboles ya habían florecido cuando ocurrió el descenso abrupto de temperatura.

De acuerdo con los productores, la temporada pasada se lograron recolectar entre un millón y un millón y medio de cajas de manzana en el municipio, pero este año la cifra apenas alcanzó unas 400 mil cajas, lo que representa una reducción cercana al 70% de la producción habitual.

Aunque algunas zonas lograron salvar parte de la cosecha, en la mayoría de los huertos la helada quemó la flor y limitó la formación del fruto.

Pese a las pérdidas, el impacto no se tradujo en un incremento considerable del precio de la manzana, debido a que Chihuahua —el principal productor del país— mantiene altos volúmenes de producción, lo que estabilizó los precios en el mercado nacional.

No obstante, los agricultores de Arteaga advirtieron que la baja producción representa un golpe económico importante para las familias que dependen de este cultivo, principal motor agrícola de la región.

El fenómeno climático sorprendió a los productores luego de una floración temprana y condiciones favorables durante las primeras semanas de primavera.

Sin embargo, la helada registrada a finales de abril provocó daños en extensas superficies de cultivo, afectando tanto la cantidad como la calidad de la fruta.

A pesar del difícil panorama, los agricultores confían en que las lluvias registradas este año fortalezcan los árboles y permitan una recuperación gradual del campo manzanero de Arteaga.