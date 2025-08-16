HCMF inaugura planta en Ramos Arizpe; invierten US$16 millones

La empresa taiwanesa HCMF inauguró su nueva planta en el Parque Industrial Santa María, con una inversión de 16 millones de dólares

Con una inversión de 16 millones de dólares (aproximadamente 328 millones de pesos), la empresa taiwanesa HCMF inauguró su nueva planta en el Parque Industrial Santa María, fortaleciendo la presencia del sector automotriz en la región Sureste de Coahuila y consolidando la confianza de capital extranjero en el estado.

El acto fue encabezado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino; el secretario de Economía estatal, Luis Elías Olivares Martínez; la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, Luz Elena Morales Núñez; así como la secretaria del trabajo Nazira Zogbi Castro y el presidente de HCMF Norteamérica, Jeffrey Hsi, junto a otros directivos de la compañía.

La planta se especializará en la fabricación de equipos de transporte, principalmente techos solares y corredizos, con altos estándares internacionales de calidad.

Este proyecto no solo generará empleos directos e indirectos, sino que también impulsará la cadena de valor que abastece a fabricantes de vehículos en Norteamérica.

Durante la inauguración, se resaltó que HCMF fue fundada en 1961 en Taiwán y ha consolidado operaciones en Asia, Europa y América.

La apertura en Coahuila permitirá atender la creciente demanda del mercado automotriz y fortalecer la estrategia de expansión global de la compañía.

El evento incluyó el corte de listón, la firma simbólica de quemacocos y un recorrido por las nuevas instalaciones.

Posteriormente, se llevó a cabo una reunión privada entre directivos y autoridades para definir proyectos que impulsen el desarrollo económico y refuercen la posición de Coahuila como líder nacional en atracción de inversiones y manufactura automotriz.