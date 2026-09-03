Hay coordinación con la presidenta Sheinbaum: Luz Elena Morales

Coahuila y la federación han trabajado en un modelo que privilegia la participación y la coordinación de los tres órdenes de gobierno

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Aunque admitió que existen pendientes que se deben trabajar a nivel nacional como la seguridad pública y la salud, la presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, dijo que existe una buena relación entre el Gobierno federal y el Gobierno de Coahuila.

“Falta cumplir las promesas que se habían hecho desde el sexenio anterior, pero sin duda existe una buena relación con el Gobierno del estado de Coahuila, ha mejorado y se han visto algunos beneficios para las y los coahuilenses con un poco más de inversión, y esperemos que cada vez vengan más proyectos, ya que nos habían dejado en el olvido”.

Reconocen coordinación en materia de seguridad

Morales Núñez dijo que hay un reconocimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum para Coahuila por la manera en la que se trabaja de manera coordinada en materia de seguridad.

En ese aspecto, dijo, Coahuila y la federación han trabajado en un modelo que privilegia la participación y la coordinación de los tres órdenes de gobierno y que tanto éxito le han dado al estado para preservar la paz en su territorio.

Coahuila espera intervención federal en AHMSA

Recalcó que Coahuila aún espera que el Gobierno federal intervenga de una manera más efectiva para resolver el conflicto de Altos Hornos de México, pues estimó que la manera en que se manejó el asunto ha afectado a miles de trabajadores y sus familias, quienes incluso han emigrado para buscar nuevas oportunidades de empleo.