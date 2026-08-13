Hasta 30% de alumnos abandona el ITS durante el primer semestre

El ITS enfrenta una deserción de entre 20 y 30% entre estudiantes de nuevo ingreso, principalmente durante el primer semestre

El Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) registra una deserción de entre 20 y 30 por ciento entre estudiantes de nuevo ingreso, principalmente durante el primer semestre, reconoció la directora de la institución, Ana Sánchez Ruiz.

La funcionaria explicó que el abandono escolar se concentra especialmente durante los primeros meses de la carrera y está relacionado con problemas académicos, administrativos, personales, laborales y económicos.

“Sí nos hemos dado cuenta que la tasa más alta de deserción es en el primer semestre”, señaló.

Ante esta situación, el Tecnológico trabaja con áreas académicas, tutores, coordinadores y otros equipos de seguimiento para detectar a los alumnos en riesgo y evitar que abandonen definitivamente sus estudios.

Sánchez Ruiz indicó que el porcentaje puede variar dependiendo del periodo, aunque estimó que se mantiene entre 20 y 30 por ciento, cifra que, aseguró, ha logrado disminuir mediante estrategias de acompañamiento y reinscripción.

Como parte de esas acciones, el ITS participa en el programa “Regrésatec”, mediante el cual se busca contactar a estudiantes que dejaron sus estudios después de avanzar hasta tercero o cuarto semestre.

La intención es conocer las causas de su salida y ofrecer alternativas que les permitan reincorporarse, especialmente cuando el abandono estuvo relacionado con trámites, documentación pendiente, problemas económicos o situaciones personales.

“Estamos invitándolos a regresar, invitándolos a ver qué pasó, qué fue, qué sucedió y ayudarlos a que vuelvan al Tecnológico”, explicó.

La directora señaló que uno de los objetivos es evitar que problemas administrativos, como la falta de algún certificado o documento, terminen provocando que un estudiante abandone definitivamente su formación profesional.

Agregó que también existen alumnos que combinan sus estudios con un empleo y que, en algunos casos, forman parte importante del ingreso económico de sus familias, por lo que requieren esquemas de acompañamiento que permitan mantenerlos dentro de la institución.

Para el nuevo ciclo, la institución prevé recibir alrededor de 100 estudiantes de nuevo ingreso, además de los alumnos que continuarán en los diferentes semestres de sus carreras.

Sánchez Ruiz aseguró que el objetivo es incrementar la permanencia escolar y que los estudiantes que ingresen al ITS logren concluir su carrera y obtener un título profesional que les permita incorporarse en mejores condiciones al mercado laboral.