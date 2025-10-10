Harfuch reconoce estrategia de Coahuila; valoran el apoyo

Luz Elena Morales destacó la coordinación federal-estatal en seguridad y reprobó el uso de jet privado por parte de Fernández Noroña, señalando hipocresía

Al referirse al reconocimiento que hizo el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, sobre la estrategia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, consideró que este respaldo federal es una señal positiva para el estado.

En entrevista, señaló que ha sido testigo de que, durante la mesa para la construcción de la paz y la seguridad, autoridades federales han reconocido la coordinación y el intercambio de información que se ha logrado en Coahuila, lo que ha permitido importantes avances en el combate al crimen organizado.

“Es una buena señal que la Federación reconozca a Coahuila por esta buena práctica. La colaboración y el intercambio de información permiten actuar con mayor precisión frente al crimen organizado”, señaló la legisladora.

Califica como hipocresía el hecho de que el senador Fernández Noroña llegue a Coahuila en avión.

En otro tema, también calificó como hipocresía el polémico caso del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien arribó a Coahuila en un jet de lujo, cuando tanto ha pregonado la austeridad de la Cuarta Transformación.

“Hipocresía completamente, un discurso doble que la propia presidenta le ha instruido a manejar en ciertos medios”, dijo, añadiendo que esto no sería criticable cuando el partido Morena cuenta con un decálogo donde priorizan la austeridad