Harán posada a hijos de comerciantes de 'mercaditos' de Coahuila

La asociación Líderes Unidos de Comerciantes del Estado de Coahuila (LUCEC) anunció que el próximo 26 de noviembre realizará una mega posada dirigida a los hijos de comerciantes sobre ruedas de Saltillo y la región sureste, en la que esperan reunir a más de mil 500 niñas y niños.

El festejo forma parte de las actividades decembrinas impulsadas por el organismo para promover la convivencia y fortalecer la integración comunitaria.

Patricia Gaytán, presidenta de LUCEC, señaló que esta será la segunda edición de la posada, cuyo propósito es fomentar la unidad entre quienes integran el comercio sobre ruedas mediante la preservación de tradiciones mexicanas.

Farid Mery, vicepresidente de la agrupación, destacó que la organización reúne a cerca de 5 mil miembros y prevé la asistencia de entre mil y mil 500 menores acompañados de sus familias.

Actualmente, LUCEC integra a comerciantes de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe, aunque mantiene el objetivo de expandirse a todo Coahuila para consolidar una red de apoyo que atienda las necesidades de los comerciantes en mercados y festividades patronales.

La asociación refrendó también su compromiso social a través de acciones comunitarias, como visitas a hospitales y programas de reforestación.