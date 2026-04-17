Harán mercadito a peso ante encarecimiento de canasta básica

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que el programa se mantiene debido al encarecimiento de alimentos como tomate, cebolla, papa y limón

Ante el incremento en los precios de productos básicos, el municipio de Ramos Arizpe realizará una nueva edición del mercadito a peso en la colonia Analco, como una medida para apoyar la economía familiar.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el programa se mantiene vigente debido al encarecimiento de alimentos como tomate, cebolla, papa y limón, cuyos costos se han elevado de manera considerable en las últimas semanas.

Explicó que en esta jornada se espera la participación de habitantes de al menos cinco colonias, lo que podría generar una afluencia de hasta mil 600 personas.

El esquema permite a las familias adquirir productos a un peso por pieza, con lo que pueden conformar una despensa completa por alrededor de 140 a 150 pesos, muy por debajo de su valor en el mercado, que actualmente ronda entre los 700 y hasta 900 pesos.

El edil reconoció que sostener el programa representa un reto ante el aumento en costos de insumos, transporte y combustibles, lo que ha complicado la relación con proveedores e incluso ha puesto presión sobre la continuidad del esquema.

A pesar de ello, señaló que la intención es mantener este apoyo mientras las condiciones lo permitan, priorizando a habitantes del municipio, ya que se ha detectado la llegada de personas de otras ciudades interesadas en acceder a los productos.

El mercadito se llevará a cabo este viernes a partir de las 10:00 de la mañana en el sector de Analco, en el área adjunto al Jump Zone en el bulevard Mariano Morales, con la meta de beneficiar a más de mil 700 familias, equivalentes a cerca de 6 mil personas.

Asimismo, adelantó que se analiza replicar el programa en otras zonas, incluidas comunidades rurales como Paredón, aunque su permanencia dependerá del comportamiento de los precios y la viabilidad operativa en las próximas semanas.