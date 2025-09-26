Hará Ramos Arizpe sesión de Cabildo en escuela Eufrasio Sandoval

Como parte de los festejos por el 60 aniversario del plantel, el municipio de Ramos Arizpe celebrará una sesión solemne de Cabildo en sus instalaciones

El municipio de Ramos Arizpe celebrará el 60 aniversario de la escuela primaria Eufrasio Sandoval, una de las instituciones educativas más emblemáticas del municipio, con una sesión solemne de Cabildo el próximo lunes a las 9:30 de la mañana en el propio plantel.

El programa de festejos comenzará este viernes con una callejoneada y verbena popular en el cuadro principal de la ciudad a partir de las 7:00 de la tarde, en la que participarán alumnos, docentes, padres de familia y autoridades municipales.

La jornada concluirá con música, actividades recreativas y fuegos artificiales.

La directora del plantel, Raquel Verónica Ramos Hernández, destacó que la escuela ha sido semillero de generaciones que se han distinguido en ámbitos académicos, culturales y deportivos.

Recordó que alumnos de la institución han ganado la Olimpiada del Conocimiento Infantil, competencias municipales y recientemente el Cabildo Infantil.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, subrayó que la Eufrasio Sandoval forma parte del grupo de escuelas más antiguas de Ramos Arizpe y ha sido beneficiada con diversos programas de mejora.

“Es un plantel emblemático que ha visto pasar a generaciones de estudiantes y docentes que han marcado la historia del municipio”, expresó.

Durante la sesión solemne se espera la presencia de Carlos Eufrasio Sandoval Delgado y Claudia Sandoval Armijo, hijo y nieta de Don Eufrasio Sandoval, cuyo donación del terreno donde se construyó la escuela dio origen al nombre a la institución.

Además de egresados destacados, la escuela ha contado con el respaldo constante de la familia Sandoval, quienes han apoyado en la remodelación y mantenimiento de las instalaciones.

El festejo por las seis décadas de trayectoria busca reconocer la labor de maestros, alumnos y familias que han contribuido al prestigio de la escuela, así como resaltar su papel en la formación de generaciones en Ramos Arizpe.