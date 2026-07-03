Hará Diócesis de Saltillo segunda colecta para apoyar a Venezuela

La colecta se llevará a cabo durante las celebraciones eucarísticas del sábado 4 y domingo 5 de julio en todas las parroquias de la Diócesis

La Diócesis de Saltillo convocó a los fieles católicos y a la sociedad en general a participar en una segunda colecta especial para apoyar a las personas afectadas por los terremotos que sacudieron recientemente a Venezuela y que dejaron miles de víctimas y severos daños materiales.

A través de una circular firmada por el obispo Hilario González García, se informó que la colecta se llevará a cabo durante las celebraciones eucarísticas del sábado 4 y domingo 5 de julio en todas las parroquias de la diócesis.

El llamado surge luego de los sismos registrados el pasado 24 de junio, los cuales, de acuerdo con la información difundida por la Iglesia, provocaron mil 943 fallecimientos, más de 10 mil 500 personas heridas y cuantiosos daños en distintas regiones de Venezuela.

Además de la aportación económica, el obispo pidió a los católicos intensificar sus oraciones por las personas damnificadas y por quienes participan en las labores de auxilio, rehabilitación y reconstrucción.

Los recursos recaudados serán canalizados a través de Cáritas Mexicana IAP, organismo que coordinará la ayuda humanitaria destinada a atender las necesidades inmediatas de la población afectada, así como las acciones de recuperación en las comunidades dañadas.

La Diócesis también informó que las personas, empresas o instituciones que deseen realizar un donativo adicional podrán hacerlo directamente mediante la cuenta bancaria de Cáritas Mexicana, identificando la aportación con la referencia “Emergencia Venezuela”.

En el documento, monseñor Hilario González recordó que la solidaridad forma parte esencial de la misión cristiana e invitó a la comunidad a responder con generosidad ante la emergencia humanitaria que enfrenta el pueblo venezolano.

La convocatoria está dirigida tanto a los fieles de la Diócesis de Saltillo como a todas las personas de buena voluntad que deseen sumarse a esta iniciativa de apoyo internacional.