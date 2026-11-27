El descubrimiento permitió a integrantes de Grupo VIDA localizar fragmentos óseos humanos, cuya recuperación podría prolongarse hasta 18 meses.

El hallazgo de un leñador condujo al descubrimiento de un nuevo campo de exterminio en el ejido Salitrillo, municipio de Viesca, donde integrantes del colectivo Víctimas por sus Derechos en Acción (Grupo VIDA) han localizado 23 fosas clandestinas y miles de fragmentos óseos humanos.

El sitio fue ubicado a principios de octubre y, desde entonces, integrantes del colectivo han realizado trabajos de búsqueda y recuperación de restos humanos, que han permitido ampliar la superficie de exploración.

Silvia Ortiz, presidenta de Grupo VIDA, explicó que, debido a las condiciones de fragmentación de los restos óseos, resulta imposible determinar en campo el número de personas a las que podrían corresponder.

Excavaciones, tercer punto de hallazgo y tiempos forenses

Las primeras exploraciones permitieron identificar dos puntos de concentración de restos humanos, separados por aproximadamente 200 metros, donde se realizaron excavaciones que revelaron la existencia de fosas clandestinas.

El pasado 23 de noviembre, integrantes del colectivo localizaron un tercer punto con abundantes fragmentos óseos, lo que amplió la dimensión del hallazgo.

Grupo VIDA estima que los trabajos de recuperación podrían prolongarse entre 12 y 18 meses, sin descartar que durante las excavaciones se localicen más fosas clandestinas.

La fragmentación de los restos humanos representa uno de los principales desafíos para su identificación, debido a que será necesario realizar análisis forenses especializados para determinar a cuántas personas corresponden y establecer sus identidades.

Otro campo de exterminio en la Región Laguna

Por sus características y la concentración de restos humanos, el hallazgo en Salitrillo presenta similitudes con el campo de exterminio de Patrocinio, descubierto en abril de 2015 por integrantes de Grupo VIDA, donde las labores de búsqueda continúan después de más de una década.

El nuevo sitio se encuentra sobre el camino hacia Estación Claudio, otro punto del municipio de Viesca donde el colectivo ha realizado trabajos de búsqueda y recuperación de restos humanos durante aproximadamente 12 años.

El descubrimiento de Salitrillo amplía el registro de sitios de exterminio localizados en la Región Laguna de Coahuila, donde las familias de personas desaparecidas mantienen las labores de búsqueda.

Hasta el momento, la magnitud del hallazgo permanece indeterminada, tanto por la cantidad de fragmentos óseos dispersos en el terreno como por la posibilidad de que existan más fosas clandestinas pendientes de localizar.