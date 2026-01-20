Hallan sin vida a velador en empresa de Ramos Arizpe

Trabajadores de una bodega ingresaron al inmueble y al no localizar al vigilante, realizaron una búsqueda que culminó en el hallazgo del cuerpo

Un hombre que se desempeñaba como velador de una empresa ubicada sobre la carretera Los Pinos fue localizado sin vida la mañana de este lunes al interior del cuarto de baño de las instalaciones.

Autoridades municipales, estatales y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

El hallazgo ocurrió cerca de las 9:50 horas, cuando trabajadores de una bodega situada en el kilómetro 1 de la carretera Los Pinos, antes de su cruce con la antigua vía a Monclova, ingresaron al inmueble y al no localizar al vigilante, realizaron una búsqueda que culminó en el sanitario.

De inmediato dieron aviso al número de emergencias 911, reportando el hallazgo de quien fue identificado como Amel Gilberto González, de 55 años de edad.

Paramédicos de Ramos Arizpe acudieron al sitio y, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales y que no presentaba golpes visibles, por lo que se dictaminó su fallecimiento.

Elementos de la Policía Municipal, Policía del Estado y de la Agencia de Investigación Criminal, así como personal pericial, realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se determinará la causa de la muerte, la cual de manera preliminar se presume fue por causas naturales.