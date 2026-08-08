Hallan sin vida a un hombre en colonia Lázaro Cárdenas

Autoridades localizaron sin vida a un hombre dentro de una vivienda de la colonia Lázaro Cárdenas; la Fiscalía ya investiga el caso

Un hombre fue localizado sin vida al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Ricardo Flores Magón y Veracruz, en la colonia Lázaro Cárdenas, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y a personal de la Fiscalía General del Estado durante este viernes.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo presentaba huellas de violencia; sin embargo, las autoridades informaron que hasta el momento no se ha determinado oficialmente la causa de la muerte, por lo que será la necropsia de ley la que establezca si las lesiones encontradas están directamente relacionadas con el fallecimiento.

En el lugar fueron aseguradas cinco personas para ser entrevistadas dentro de la investigación. No obstante, la Fiscalía no ha informado su situación jurídica ni si existe alguna responsabilidad en los hechos, por lo que continúan las diligencias ministeriales.

Investigan circunstancias del fallecimiento

Vecinos del sector señalaron que el domicilio donde ocurrió el hallazgo presuntamente era utilizado como punto de reunión para el consumo de sustancias tóxicas, versión que forma parte de las líneas de investigación y que deberá ser corroborada por las autoridades.

Peritos de la Fiscalía realizaron el procesamiento de la escena y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicará la necropsia correspondiente.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación y será el resultado de los estudios forenses el que permita establecer con precisión la causa del fallecimiento, así como esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.