Hallan sin vida a menor en Saltillo; investigan causas

Un menor de 14 años fue encontrado muerto en Saltillo; se presume relación con su epilepsia, autoridades realizan diligencias y necropsia

La tarde de este martes, un menor de edad fue encontrado sin vida en un callejón ubicado entre la calle 1 y el bulevar Benito Juárez, en la colonia Miguel Hidalgo, en Saltillo.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo coincide con las características de Jorge Daniel “N”, de 14 años, quien había sido reportado como desaparecido recientemente.

El adolescente padecía ataques de epilepsia, condición que ya estaba diagnosticada por sus familiares.

Elementos de la Policía de Saltillo y de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer los hechos.

A simple vista, el cuerpo no presenta huellas de violencia, por lo que se presume que su fallecimiento pudo estar relacionado con su condición médica. Sin embargo, será la necropsia de ley la que determine con precisión la causa del deceso.

La zona fue acordonada mientras los peritos recolectaban evidencias. La investigación continúa abierta, y las autoridades trabajan para confirmar oficialmente la identidad del menor y descartar cualquier otra línea de investigación.

El caso ha conmocionado a los vecinos de la colonia, quienes lamentan la tragedia.