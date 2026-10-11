Hallan sin vida a joven desaparecida en Matamoros, Coahuila

Versiones difundidas sobre los últimos movimientos de la joven señalan que, después de salir de su trabajo, tenía previsto regresar a su domicilio

La búsqueda de Alejandra Ramírez Chairez, una joven de 20 años reportada como desaparecida desde el miércoles 7 de octubre, terminó con el hallazgo de su cuerpo en un terreno baldío del ejido Santo Tomás, en el municipio de Matamoros. Su expareja sentimental fue detenido y es investigado por su presunta responsabilidad en la muerte.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el cuerpo fue localizado durante la mañana del viernes 9 de octubre, parcialmente cubierto con tierra y ramas. Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Detienen a su expareja como parte de las investigaciones

Como parte de las indagatorias, la noche del mismo viernes fue detenido Alejandro N., de 22 años, identificado como expareja sentimental de la víctima. Hasta el momento, la información disponible no precisa los delitos que se le imputan formalmente ni su situación jurídica ante un juez.

La desaparición de Alejandra había movilizado a sus familiares, quienes solicitaron apoyo ciudadano para localizarla después de perder comunicación con ella. Su hermana difundió un mensaje en redes sociales en el que explicó que la joven había sido vista por última vez el miércoles en el centro de Matamoros y que, desde entonces, su teléfono permanecía apagado y no respondía mensajes.

Versiones difundidas sobre los últimos movimientos de la joven señalan que, después de salir de su trabajo, tenía previsto regresar a su domicilio acompañada de un amigo; sin embargo, presuntamente se encontró con su expareja sentimental.

Necropsia determinará la causa de muerte

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley y establecer la causa de muerte, mientras continúan las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y la posible participación de la persona detenida.

Aunque el caso ha sido señalado públicamente como un presunto feminicidio, será la Fiscalía General del Estado de Coahuila la que deberá confirmar si la investigación se desarrolla bajo ese protocolo.