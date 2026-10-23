Hallan ropa de hombre desaparecido en vivienda de Monclova

Durante un cateo en el centro de Monclova, autoridades localizaron dos prendas reconocidas por la madre de Mateo Sánchez Mauricio, de 33 años

Dos prendas de vestir identificadas como propiedad de Mateo Sánchez Mauricio, de 33 años, fueron encontradas durante un cateo en una vivienda abandonada de la zona centro de Monclova. El hallazgo se produjo como parte de las diligencias emprendidas por la Fiscalía para dar con el paradero del hombre, reportado como desaparecido.

José Ángel Herrera Cepeda, fiscal especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, informó que la intervención se efectuó en el inmueble ubicado en la calle Miguel Blanco número 709. De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, el lugar habría sido utilizado por Mateo como refugio durante las noches.

La diligencia se desarrolló a partir de entrevistas y del análisis de cámaras de videovigilancia instaladas en las inmediaciones. Estos elementos permitieron establecer que el inmueble podría estar relacionado con los movimientos del desaparecido, por lo que las autoridades solicitaron y realizaron la inspección correspondiente.

Durante el cateo, los agentes localizaron unos tenis y una camisa. Posteriormente, la madre de Mateo reconoció ambas prendas como pertenencias de su hijo, por lo que los objetos fueron incorporados a las investigaciones para documentar su posible relación con el caso.

Amplían indagatorias para localizar al desaparecido

Herrera Cepeda señaló que la búsqueda continúa mediante entrevistas, revisión de grabaciones y recorridos en distintos puntos donde el hombre pudiera encontrarse. Las autoridades buscan obtener información que permita reconstruir sus últimos movimientos y establecer su ubicación.

El fiscal indicó que las imágenes revisadas hasta el momento no han permitido determinar con certeza dónde se encuentra Mateo. Por ello, las investigaciones seguirán abiertas y contemplan la búsqueda en otros lugares que pudiera utilizar como refugio.

También explicó que, según los antecedentes recabados, el hombre enfrenta una situación relacionada con el consumo de sustancias adictivas, circunstancia que presuntamente ha influido en sus ausencias del hogar familiar.

El funcionario aclaró que esta condición no impide continuar con las labores de búsqueda. Por el contrario, constituye uno de los elementos considerados por los investigadores para orientar las diligencias y ampliar la revisión de posibles sitios donde pudiera permanecer.

La Fiscalía mantiene las indagatorias para localizar a Mateo Sánchez Mauricio. Mientras tanto, las prendas encontradas en el inmueble de la calle Miguel Blanco forman parte de los indicios obtenidos durante el cateo, sin que hasta ahora se haya informado que permitan establecer su paradero.