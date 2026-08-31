Hallan pipa con 67 mil litros de combustible en Saltillo

Las primeras investigaciones apuntan a que dicha información podría haber sido replicada de otros vehículos que sí cuentan con autorizaciones legítimas

Este fin de semana una pipa de doble remolque con aproximadamente 67 mil litros de combustible fue localizada abandonada a un costado de la carretera Saltillo-Monclova, en la ciudad de Saltillo.

La unidad fue detectada durante recorridos de vigilancia y, al no encontrarse ninguna persona que acreditara su propiedad o el origen del hidrocarburo, fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Investigan posible uso irregular de códigos oficiales

El caso ha llamado especialmente la atención debido a que el tráiler y las pipas portaban códigos QR y programas que, al ser consultados, dirigían a páginas oficiales del Gobierno Federal, lo que inicialmente podía hacer parecer que la documentación y los permisos para el traslado del combustible se encontraban en regla.

Sin embargo, las primeras investigaciones apuntan a que dicha información podría haber sido obtenida o replicada de otros vehículos que sí cuentan con autorizaciones legítimas para transportar hidrocarburos.

FGR busca establecer la procedencia del combustible

La unidad permanece bajo investigación en las instalaciones de la FGR, donde especialistas realizaron la toma de muestras del combustible y recopilaron diversos indicios.

Las autoridades buscan determinar la verdadera procedencia de los 67 mil litros de hidrocarburo, establecer la identidad de la empresa responsable y esclarecer cómo fueron utilizados los datos y códigos correspondientes a unidades que presuntamente sí tenían los permisos oficiales.