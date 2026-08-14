Hallan cuerpo sobre vías del ferrocarril en Nueva Jerusalén

Este jueves se registró fuerte movilización de autoridades en la colonia Nueva Jerusalén tras ser localizada una persona sin vida sobre las vías del ferrocarril

Una fuerte movilización de autoridades se registró este jueves en la colonia Nueva Jerusalén, luego de que una persona fuera localizada sin vida sobre las vías del ferrocarril, generando expectación entre habitantes del sector.

De acuerdo con información preliminar, todo apunta a que la persona habría tomado una decisión fatal; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y serán las autoridades las encargadas de establecer las causas de la muerte.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar los indicios necesarios para integrar la investigación. El área fue asegurada mientras se desarrollaban las labores periciales.

Será a través de la necropsia de ley y de las investigaciones correspondientes como se determine oficialmente qué ocurrió y la causa del fallecimiento.