Hallan cuerpo en caseta policial abandonada en Satélite Sur

Los oficiales localizaron el cuerpo sobre la parte superior de una caseta policial abandonada, por lo que procedieron a resguardar el área y solicitar apoyo

Los olores provenientes de una caseta de policía fuera de servicio llevaron a comerciantes de un mercado sobre ruedas a solicitar la presencia de las autoridades, quienes encontraron el cuerpo de una persona en estado de putrefacción.

Los hechos se reportaron en la calle Artemio de Valle Arizpe, entre Julio Jiménez Rueda y Dolores Frías, en la colonia Satélite Sur, donde los vendedores comenzaban a instalar sus puestos para la jornada comercial.

Al percibir los olores fétidos, algunas de las personas que se encontraban en el lugar dieron aviso a las autoridades, por lo que elementos de seguridad se trasladaron para verificar el reporte.

Localizan cuerpo en caseta policial abandonada

Durante la revisión, los oficiales localizaron el cuerpo sobre la parte superior de una caseta policial abandonada, por lo que procedieron a resguardar el área y solicitar apoyo para las labores de recuperación.

Elementos de Bomberos acudieron al sitio para realizar las maniobras necesarias y descender el cuerpo, debido a que se encontraba en una zona elevada de la estructura dentro de una cisterna, se tuvo que romper una pared para sacar el cuerpo.

Peritajes determinarán identidad y causa de muerte

Una vez recuperados los restos, estos serían llevados al Semefo, donde especialistas realizarán los procedimientos periciales para conocer la identidad de la persona y establecer qué provocó su muerte.