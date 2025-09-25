Hallan a joven estudiante tras búsqueda en el Centro de Saltillo

Tras varias horas de búsqueda, autoridades localizaron a Melany, estudiante de secundaria del Colegio María Álvarez, reportada como desaparecida

Luego de varias horas de labores de localización, autoridades estatales encontraron a Melany, una adolescente de segundo grado de secundaria del Colegio María Álvarez, quien había sido reportada como desaparecida.

Fue localizada en las inmediaciones de la Alameda Zaragoza y se confirmó que se encuentra en buen estado físico. Por el momento, permanece bajo resguardo oficial mientras se concluyen las diligencias correspondientes.

Tras el reporte de su desaparición, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con fuerzas municipales y estatales, implementó un despliegue que incluyó entrevistas a familiares, personal docente y compañeros de la menor.

También se revisaron cámaras de videovigilancia y se realizaron recorridos físicos por zonas clave, incluyendo el plantel escolar y sus alrededores.

Gracias a la colaboración entre distintas áreas, como la Policía Cibernética y unidades de inteligencia, se logró dar con el paradero de la menor sin que su integridad estuviera comprometida. El resultado fue recibido con alivio tanto por su familia como por la comunidad educativa, y las autoridades continúan con el seguimiento del caso para esclarecer los motivos de su ausencia.