Hallan a hombre sin vida junto a centro comercial en Saltillo

Un hombre fue localizado muerto cerca de la Central de Autobuses de Saltillo; autoridades investigan si falleció por causas naturales o hipotermia

Un hombre de entre 40 y 45 años de edad, de apariencia indigente, fue localizado sin vida la tarde del sábado al exterior de un centro comercial ubicado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a un costado de la Central de Autobuses de Saltillo, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Tras el reporte al sistema de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, donde únicamente confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.

De manera preliminar, se informó que el fallecimiento pudo haberse derivado de causas naturales, presuntamente un infarto; sin embargo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

De acuerdo con información de Protección Civil municipal, hasta la mañana del domingo no se podía confirmar si el hombre murió a causa de hipotermia, por lo que será la autoridad competente la que determine oficialmente la causa del deceso.