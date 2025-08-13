Halla el cuerpo de su madre devorado por sus perros en Coahuila

De acuerdo con información preliminar, el hombre fue a visitar a su madre, de 76 años de edad, pero al no obtener respuesta decidió entrar por el patio trasero

Un hombre realizó el atroz hallazgo del cuerpo de su madre al interior de una vivienda y presuntamente devorado por los perros.

Los hechos se registraron el pasado fin de semana en un domicilio ubicado en la colonia 15 de septiembre en Saltillo, Coahuila.

De acuerdo con información preliminar, el hombre fue a visitar a su madre, de 76 años de edad, pero al no obtener respuesta decidió entrar por el patio trasero.

El hombre encontró a su madre en la habitación y dos perros que tenía como mascotas merodeando el cuerpo. Las extremidades superiores e inferiores estaban carcomidas.

Tras el reporte a las autoridades, la Fiscalía General del Estado de Coahuila comenzó las diligencias correspondientes y adelantaron que el cuerpo no presentaba huellas de violencia, por lo que no se descarta que sus perros comenzaron a devorar sus extremidades.