Habrá reducción de carriles en el bulevar Fundadores

Las maniobras estarán a cargo de la empresa Naturgy y requerirán la presencia de maquinaria y trabajadores sobre la vialidad

El Gobierno Municipal de Saltillo anunció modificaciones temporales a la circulación sobre el bulevar Fundadores, debido a trabajos relacionados con el proyecto de desplazamiento del paso superior vehicular Misión Cerritos, los cuales comenzarán este jueves 22 de octubre a partir de las 10:00 de la noche, a la altura de los bulevares Gaspar Valdez y Misión Santa Lucía.

Reducirán carriles en ambos sentidos del bulevar Fundadores

Las maniobras estarán a cargo de la empresa Naturgy y requerirán la presencia de maquinaria y trabajadores sobre la vialidad, por lo que se aplicarán reducciones momentáneas de carriles en ambos sentidos.

Las labores iniciarán a las 10:00 de la noche en dirección poniente-oriente, mientras que para quienes circulen de oriente a poniente las restricciones comenzarán a las 12:00 de la madrugada del viernes 23 de octubre.

Recomiendan anticipar traslados y disminuir la velocidad

Ante estas modificaciones, las autoridades municipales recomendaron a los conductores anticipar sus traslados, disminuir la velocidad y respetar los señalamientos preventivos instalados en la zona.

Personal operativo estará orientando la circulación para evitar incidentes mientras se desarrollan los trabajos, cuyas restricciones permanecerán hasta la conclusión de las maniobras.